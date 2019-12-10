Заросли камыша – распространенное явление для прудов, озер и рек. Его можно увидеть возле большинства водоемов. Но камыш имеет свойство разрастаться, формируя отмели, что приводит к изменению экосистемы объекта. Это основная причина, почему насколько актуальна услуга очистки берега от камыша. Когда стоит избавиться от камыша Камыш – достаточно красивое растение. Оно растет вдоль берега на глубине до 1 м, но может разрастись и на середине реки, если это позволяет мелководье. Среди его позитивных характеристик – насыщение воды кислородом, а также борьба с цветением водоемов. Плотные насаждения становятся средой, в которой задерживаются питательные элементы, мелкая рыба. Это одна из причин, почему в камышовых зарослях часто живут окуни, щуки, головли, усачи и т.д. Есть много разновидностей растения, но всех характеризует то, что они способствуют заболачиванию водоема. В плотной растительности остается опалая листва, остатки водорослей и самого камыша, мелкие ветки и т.д. Ил не промывается течением: этому препятствует и корневая система, которая укрепляет дно. Камыш быстро разрастается, и формирует многочисленные отмели. Если не бороться с растительностью, мелкие водоемы с тихим течением могут превратиться в болотистые, потерять свой первозданный вид. Застой воды провоцирует неприятный запах от водоема, видовое изменение фауны в пруду или реке. Рогоз, который разросся возле берега, усложняет подступы к реке. Этот вид способен быстро превратить популярное место отдыха или пляж в болотистую среду. Поэтому очистка берега от камыша должна проводиться своевременно. Если несколько растений украсят водоем, то появление камышовых островков требует немедленного реагирования.

Почему неэффективно избавляться от камыша с помощью бригады работников Избавиться от растительности механическим способом, с помощью ручного труда, практически невозможно. Это займет много времени и потребует значительных усилий. Сомнительно и качество работ: избавиться от рогозы вручную можно лишь возле береговой линии, но это не является гарантией того, что растительность не восстановится через небольшой отрезок времени. Чтобы не допустить заболачивания, необходимо обеспечить отсутствие застоя воды, а также появления отмелей. Для этого недостаточно избавиться от камыша: нужно провести комплексную расчистку водоема. Это обеспечит сохранение природной экосистемы.

Способы борьбы с растением с помощью спецтехники Нужна спецтехника в аренду? Поэтому арендовать мини технику для очистки берега от aph-tehnik – оптимальный способ, чтобы решить проблему. С помощью спецтехники работу можно выполнить двумя способами: гидромеханическим. В его основе – применение земснаряда. Насосное оборудование, что подсоединено к трубопроводу, размывает слой ила и откачивает его на берег. Чтобы размыть верхний слой, лопасти разрыхляют дно. Поднятый осадок смешивается с воздухом: смесь через трубопровод выводится с водоема. Это позволяет быстро и эффективно избавиться от намывов. Земснаряд дает возможность углубить дно, что предотвратит застой воды;

механизированным. В этом случае дно расчищают с помощью гусеничного экскаватора. Такой способ эффективен лишь в том случае, если работы выполняются вблизи берега. Максимальное расстояние, на котором будет расчищено дно, обеспечивает техника с удлиненной стрелой. Для работы гусеничного экскаватора необходимо наличие возможности подъезда к водоему. Кроме камыша, драглайн дает возможность избавиться от мусора на дне, коряг, веток и т.д. Для озера, реки или пруда, который имеет сложный, неоднородный рельеф, лучшим решением станет использование земснаряда. Он также подойдет для глубокого пруда или реки. Земснаряд может расчистить больше площади водоема, чем экскаватор. Он не требует наличия удобной площадки на берегу, может использоваться в любых условиях.

Как часто нужно проводить работы При необходимости, расчистка берега может проводиться ежегодно. Но в большинстве случаев ее выполняют один раз в два-три года. Чем качественней расчищено дно от ила и камыша, тем продолжительней будет результат. Течение, которое не будут замедлять отмели и растительность, предотвратит последующее активное разрастание рогозы. Но все же за состоянием водоема нужно следить: экосистема может потребовать вмешательства после сезонного паводка, засухи, осыпания берега. Резкое увеличение объема воды, как и значительное снижение ее уровня, приводит к изменению рельефа дна. Важно не допустить заболачивания. Ведь чем больше укореняется растительность, тем большая площадь отмели.

Что такое биоплато и когда его стоит использовать? Один из современных вариантов очистки пруда – биоплато. Несмотря на свою новизну, он значительно уступает характеристиками земснаряду. Биоплато – это площадь, засаженная растениями, которые являются естественными фильтрами воды. Они в большом объеме синтезируют кислород, а питаются органикой, из которой состоит ил. Такие плато используют для водоемов, которые располагаются каскадом. Вода естественным притоком проходит через биоплато, очищаясь от мелких частиц и насыщаясь кислородом. Подобная система очищения может быть поверхностной, горизонтальной, вертикальной или смешанного типа. В искусственно созданных объектах вода часто подается насосом. Чтобы создать биоплато, необходимо привлечение специалистов. К тому же, услуга является достаточно затратной, и требует постоянного контроля. Она подойдет не для всех водоемов, и в большинстве случаев придется обратиться к традиционному способу – расчистке берега от рогозы с помощью спецтехники. Это более удобно, выгодно и доступно.

Применение земснаряда для очистки берега от камыша Земснаряд продуктивен для углубления дна, поэтому использование его для избавления от камыша часто вызывает вопросы. Но принцип достаточно простой – земснаряд размывает ил, что стимулирует естественное течение. Во время работ большинство растительности уничтожается, но это не вредит экосистеме. Отсутствие застоя воды и мелководья препятствует повторному разрастанию рогоза. Но даже качественная расчистка береговой линии предусматривает повторное выполнение работ, когда проблема начнет проявляться снова. Ведь ежегодно есть периоды засухи, осеннее скопление опавшей листвы в воде, незначительное «сползание» берега и т.д.

Как выбрать оптимальный способ очистки берега от камыша Сомневаясь в применении одного из видов техники, можно сравнить характеристики двух основных способов: Земснаряд Гусеничный экскаватор Универсален. Он приспособлен для работы в любых условиях. Невозможно использовать для широких и глубоких водоемов, если камыши разрослись не вблизи берега. Можно использовать для труднодоступных объектов. Требует наличия удобного подъезда к водоему. Равномерное очищение дна. Неоднородность проведенных работ. В большинстве случаев земснаряд стоит дешевле. Но это субъективно, и зависит от множества дополнительных факторов. Главное – вовремя начать очищение пруда, реки или озера. Рогоза провоцирует заболачивание. А в этом случае восстановить экосистему очень трудно.

Особенности земснаряда Выгодным решением арендовать мини технику для очистки берега от aph-tehnik является прокат земснаряда. Спецтехника имеет оптимальные характеристики: компактность. Удобные габариты техники позволяют использовать ее для небольших водоемов, а также не беспокоиться, если береговая линия неприспособленна к подъезду техники;

высокая производительность. Земснаряд способен работать безостановочно длительно время со стабильной нагрузкой. Это обусловлено особенностями конструкции. Техника дает возможность выполнить значительный объем работ;

экономия топлива. Мини-спецтехника потребляет меньше топлива, чем громоздкие агрегаты;

универсальность. С применением земснаряда можно достигнуть сразу нескольких целей: углубить реку или пруд, расчистить от слоев ила, а также избавиться от зарослей рогозы;

экологичность. Использование земснаряда не наносит вреда естественной экосистеме. Земснаряд является одним из наиболее «щадящих» видов очистки, что сохранит популяцию рыб, виды водной растительности и т.д. Спецтехника предназначена для работ на водных объектах, поэтому надежно защищена от коррозии. Это позволяет длительное время работать, не беспокоясь о состоянии техники.

Камыш на штучных водоемах Если камыш разросся на штучно созданном водоеме, алгоритм действий существенно разнится. Искусственные водоемы предусматривают наличие синтетического барьера, который ограничивает массу воды. Поэтому на штучных объектах сначала откачивают воду, а после очищают дно и стенки от ила, органических остатков и проч. Штучные водоемы в большинстве случаев имеют небольшую площадь, поэтому после осушения резервуара очистительные работы могут проводиться вручную.

Почему выгодно арендовать мини технику для очистки берега от aph-tehnik Использование спецтехники – это гарантия быстрого и качественного выполнения поставленных задач. Чтобы улучшить состояние пруда, часто есть потребность в комплексном выполнении работ. К примеру, кроме использования земснаряда для очистки водоема от ила, можно сформировать «правильную» береговую линию. Для этого удобно применить экскаватор, или же укрепить берег с помощью натуральных или синтетических материалов. Приобретать для этого дорогостоящую технику невыгодно: более продуктивно заказать услуги очистки берега от камыша с помощью спецтехники от «Агропромхолдинг». Стоимость проката с сервисом очистки от камыша у доступная, и позволяет выполнить качественную очистку любого водного объекта. Аренда техники предусматривает наличие водителя, а также постоянный технический осмотр механизмов. Клиенту не нужно беспокоиться о возможности поломки или изучать технические особенности агрегатов.

Цена очистки берега от камыша у Агропромхолдинг Аренда в любом случае будет стоить дешевле, чем приобретение спецтехники, которая используется не чаще 1-2-х раз в году. В зависимости от характеристик водоема, очистка от рогозы может быть выполнена 1 раз в несколько лет. Но стоимость проката с сервисом очистки от камыша у значительно ниже, чем в аналогичных сервисах. Это обусловлено отсутствием простоя спецтехники, высоким качеством машин и их профессиональным техобслуживанием. Цена очистки берега от камыша у Агропромхолдинг зависит от нескольких факторов: удаленности объекта, площади и условий работ, а также сроков выполнения поставленных задач.

Как воспользоваться услугой Чтобы арендовать мини технику для очистки берега от aph-tehnik, можно связаться с сотрудниками сервиса по одному из телефонов, указанных на сайте. Также удобно воспользоваться формой обратной связи. На странице компании можно предварительно ознакомиться с видами услуг и особенностями спецтехники, которая предоставляется в аренду. Чтобы заказать услугу, в любом случае необходимо предварительно обсудить условия сотрудничества: виды работ, сроки их выполнения и ориентировочную стоимость.

Гарантии для клиента Среди того, что гарантирует сервис: документальное оформление сотрудничества;

большой выбор качественной спецтехники;

выполнение работ в оговоренные сроки;

возможность комплексного выполнения очистки, что предусматривает и укрепление береговой линии, ее формирование;

отсутствие поломок и простоя во время выполнения поставленных задач. Оплата оговаривается заранее, она зависит от объема работ. Поэтому можно быть уверенным в отсутствии непредвиденных дополнительных платежей. Сотрудники также гарантируют аккуратность и тщательность при управлении спецтехникой. Они индивидуально подходят к выполнению каждой поставленной задачи. Заказать консультацию специалиста

Что нужно определить при заказе услуги очистки от камыша Прежде чем заказать услугу, стоит подготовиться. Нужно выяснить характеристики объекта, чтобы сотрудники сервиса могли порекомендовать подходящую технику, необходимый вид услуги. Для этого определяют: примерную глубину пруда, реки или озера (если дно неровное, на это также стоит обратить внимание сотрудников);

площадь объекта (территория, которую необходимо очистить от рогозы);

тип береговой линии. Обращают внимание на наличие удобного подъезда к водоему, его труднодоступность. Клиенту стоит заранее определиться и с удобными сроками выполнения работ.